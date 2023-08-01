كلوب يكشف هوية بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن هوية الفريق الذي سيتوج بالبريميرليج خلال الموسم المقبل.

ونجح مانشستر سيتي في حصد لقب البطولة خلال الموسم الماضي، على الرغم من المنافسة الشرسة مع اَرسنال، لكنه نجح في الفوز باللقب في نهاية المطاف.

يورجن كلوب: السيتي سيتوج بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل

رد يورجن كلوب، على تسائل حول هوية الفريق الذي سيفوز بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل، في حوار أجراه مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "لا أحد يستطيع، ما عدا مانشستر سيتي ربما، فهو لديه هدف حقيقي ليصبح بطلًا مرة أخرى للبريميرليج هذا العام".

وتابع: "كل الفرق تقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا وهذا ما نفعله نحن أيضًا، كلما تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا مبكرًا، كلما كنت في مركز أعلى في الجدول".

وأكمل المدرب الألماني تصريحاته: "عندما تكون في المركز الثاني وعلى مسافة قريبة من المركز الأول، فقد تكون لديك فرصة، لا أعرف من سيكون هناك".

وأضاف: "نحتاج إلى نقاط والكثير منها، نعم، يجب أن يكون نادٍ بحجم ليفربول ناجحًا، وإلا يتعين على النادي إيجاد حلول مختلفة".

وأختتم يورجن كلوب تصريحاته: "الأمر لا يرتبط باللقب، لكن يتعلق بمواجهة بايرن ميونخ غدًا، ثم ودية درامشتات، ثم مباراتنا الأولى في الموسم ضد تشيلسي، هذه هي المباريات التي أفكر فيها".