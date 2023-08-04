منة فضالي ترفع الماء والخضرة والوجه الحسن بـ بكيني مثير (صور)

تبدع الفنانة منة فضالي في اختيار أزياء الصيف لتظهر أمام متابعيها وفي أنظار جمهورها بمظهر مفعم بالأنوثة والحيوية وهذا ما فعلته في أحدث جلسة تصوير لها أمام شاطئ البحر أثناء قضائها العطلة الصيفية.

نجحت منة فضالي بإطلالة صيفية لافتة تتناغم مع أجواء المصيف، إذْ ارتدت بكيني مشجر ونسقت عليه كاش مايوه صمم من قماش ناعم ذا أرضية صفراء مزركش بزهور الربيع ذات الألوان المبهجة.

فضلت ترك خصلات شعرها المموج تتطاير مع الهواء الطلق ولم تتكلف من وضع المكياج بل اكتفت بلون البينك في الشفاه ونظارة الشمس الدائرية التي تناغمت مع ملامحها المصرية الجذابة.

تنجذب دائمًا منة فضالي للألوان المبهجة والصارخة خصوصًا عند استجمامها بعطلتها الصيفية وفي المدن الساحلية.

تحتل الإكسسوارات الشبابية واللافته مكانة خاصة عند منة فضالي لتكمل بها أناقة إطلالاتها المختلفة.

شاركت منة فضالي في الكثير من الأعمال الفنية والدرامية التى نالت إعجاب جمهورها وأثارت حالة من الجدل خلال مشاركتها في مسلسلها الأخير "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023.

من ناحية أخرى شاركت منة فضالي في رمضان الماضي بمسلسل "سره الباتع" ومسلسل "جعفر العمدة".

معلومات عن سرة الباتع:

مسلسل"سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، ومن إخراج خالد يوسف، عن قصة للكاتب يوسف إدريس.

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.

منة فضالي:

منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر 1983، ممثلة مصرية.

حياتها:

ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت للمرة الأولى على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال، شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

كشفت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.