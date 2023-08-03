منة فضالي تلفت الأنظار بإكسسوارات عصرية

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، اثناء استجمامها بالعطلة الصيفية.

وبدت منة فضالي بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بدون أكمام، صمم بشكل ناعم باللون الرمادي، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية جذابة التى تعكس شقاوة شخصيتها.



أما من الناحية الجمالية، فضلت العفوية في إطلالتها تاركة خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل لافت ووضعت لمسات هادئة من المكياج بل اكتفت بوضع البلاشر ولون البينك في الشفاه.

وتنجذب منة فضالي للأزياء الراقية التي تتسم بالانوثة والاناقة في آن واحد، لتتسم بالبساطة والنعومة في انظار الجميع.

واستطاعت منة فضالي ان تنال اعجاب جمهورها خلال مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم رمضان 2023.



منه فضالي





ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

كشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء. وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.