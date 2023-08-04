مانشستر يونايتد يحسم صفقة هويلاند

أكد فابرزيتو رومانو الصحفي وثيق الصلة بأخبار الانتقالات في أوربا ان نادي مانشستر يونايتد قد حسم صفقة ضم مهاجم نادي أتلانتا الإيطالي راسموس هويلاند ظهر الجمعة بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل مع الاعب وناديه الايطالي .

وقال رومانو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان هويلاند اجتاز بالفعل الكشف الطبي في ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشيستر وان الاعب وقع على تعاقد لمدة خمس سنوات وسيتم تقديمه بشكل رسمي عصر السبت قبل مواجهة مانشستر يونايتد الودية امام فريق لانس الفرنسي ضمن استعدادات الشياطين الحمر لبداية الموسم الجديد .

وقال رومانو ان الصفقة تتراوح بين ٥٥ و ٦٠مليون جنية استرليني حصل عليها نادي أتلانتا فيما لم يتم الإفصاح عن راتب الاعب خلال التعاقد .

يذكر ان مانشستر يونايتد قد وضع راسموس هويلاند كخيار اول لدعم مركز المهاجم معتبرا ان الاعب سيكون مستقبلا احد اهم المهاجمين في العالم .