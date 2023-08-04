موعد ومكان حفل أحمد سعد المقبل

يحيي الفنان أحمد سعد، حفلًا غنائيًا جديدًا فى مدينة بورسعيد يوم الجمعة 18 أغسطس، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ويقدم الفنان أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، كما أتاح موقع "تذكرتى" التذاكر المختلفة لحضور الحفل.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية "يا ليالي" التي غناها برفقة النجمة روبي، وهي الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، ميكس وماستر هاني محروس وإخراج أحمد عبدالواحد.

وتقول كلمات الأغنية :-

يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

انت جميل وانا عيبي عيبي

بضعف قصاد الجمال الجمال

يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله وماله

متساق وراك رحال رحال

يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

على بابك

واقف قتيل على بابك

انا تحت امر جنابك مالك

ليه في الدلع استاذ استاذ

على بالي

ما تروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي عالي

وحفظته صم خلاص وخلاص

يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

آخر حفلات الفنان أحمد سعد

يذكر أن أحمد سعد أحيا الفنان أحمد سعد، مؤخرًا حفلا كامل العدد في مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور.