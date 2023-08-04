وفاة زوجه صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي

أعلنت الفنانة يسرا وفاة زينب لطفي زوجة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

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وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" إنا لله وإنا إليه راجعون ..توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم و والدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط.".

وفارق صالح سليم رئيس النادي الأهلي الحياة عام ٢٠٠٢ بعد صراع مع المرض.

