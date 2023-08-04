الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وفاة زوجه صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي

صالح سليم رئيس النادي
صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق

أعلنت الفنانة يسرا وفاة زينب لطفي زوجة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

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وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" إنا لله وإنا إليه راجعون ..توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم و والدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط.".

وفارق صالح سليم رئيس النادي الأهلي الحياة عام ٢٠٠٢ بعد صراع مع المرض.
 

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