كشف الدكتور محمد سلمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولي للفنون بالإسكندرية في دورته العشرين، قائلًا: إن المهرجان يستضيف أكثر من 42 حدثًا فنيًا ما بين موسيقى ومسرح وسينما، إضافة إلى ورش عمل فنية.

مهرجان الصيف الدولي للفنون

وأضاف محمد سلمان، أن مكتبة الإسكندرية ختمت المعرض الدولي للكتاب بأكثر من 100 حدث ثقافي خلال الشهر الماضي، متابعًا أن مهرجان الصيف الدولي للفنون يضم فرقًا شبابية عديدة، تستهدف المكتبة إلى تقديمهم إلى الجمهور، إضافة إلى عدد من النجوم من أعلام الفنانيين الموجودين في مصر.

وتناول أطراف الحديث، راجح داوود، المشرف العام على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، قائلًا: إن حفل الافتتاح بدأ بفريق مسار إجباري، وهم من أبناء الإسكندرية، وحريصين على تقديم حفلاتهم في المكتبة، بجانب أنشطة مختلفة ومتنوعة لفرق شبابية عديدة، ولا أغفل عن ذكر فنون المسرح والسينما لأن لهم عروض أيضًا.

وتابع: "المكتبة تدعم الفنانات من المبدعات النساء، حيث يتم عرض "أنا كارمن" خلال فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية ترحب بكل ما هو جديد".

جاء ذلك خلال لقائهما عبر تغطية خاصة من مكتبة الإسكندرية، عبر فضائية إكسترا نيوز.

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