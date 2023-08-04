الليمون ب40 جنيه .. ارتفاع أسعار الخضر و الفاكهة و الدواجن باسواق الغردقة

شهدت أسعار الخضر والفاكهة بسوق الغردقة ارتفاعًا ملحوظًا وارتفع سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الليمون من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا وكيلو الفاصوليا الخضراء من 10 إلى 30 جنيهًا والفلفل الأخضر من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا والبصل من 10 جنيهات إلى 25جنيهًا وكيلوالبامية 20 جنيه وكيلو الملوخية15 جنيه وكيلو الموز من 10 جنيهات إلى 20جنيه وكيلو البطيخ 10 جنيهات وكيلو البرتقال الصيفى 20 جنيه وكيلو التفاح 30 جنيه وكيلو العنب 20 جنيه وبينما تراحت أسعار المانجو من 35 جنيه الى 120 جنيه

وعبر البائعون فى مجمع الدهار للخدمات المتكاملة عن استيائهم من زيادة الأسعارمما قد يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء وارجعوا إلاتفاع السعار الى ارتفاع درجات الحرارة و التى أثرت على الالكثير من الخضر و الفاكهة

ومع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت أسعار الدواجن، وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 76 جنيهًا للكيلو والفراخ الحمراء والبلدى 120 جنيه للكيلو والبط البلدى 110 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانيه من 155 إلى 160 جنيهًا للكيلو والشيش طاووق 150 جنيهًا للكيلو والأوراك 75 جنيهًا للكيلو والكبد والقوانص75 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كرتونة البيض البلدى 112 جنيهًا والبيض الأبيض 109 جنيهات والبيض الأحمر 108 جنيهات، ولاقت هذه الأسعار عزوفا من المواطنين على الشراء.