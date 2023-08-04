تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة مواتير المياه بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العاة التحقيق.

تفاصيل سقوط عصابة سرقة مواتير المياة

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية) بإكتشافه سرقة "20" لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات ، بأسلوب "الفك والخلع" بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية").. تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر تفاصيل القبض على ديلر يبيع المخدرات فى عزبة العبور بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على ديلر بدار السلام، وتبين أنه مسجل خطر يبيع المواد المخدرة.

تفاصيل القبض على ديلر دار السلام

بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة .

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.