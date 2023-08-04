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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل سقوط ديلر في دار السلام

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، من القبض على ديلر بدار السلام، وتبين أنه مسجل خطر يبيع المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ملامح من حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة 2023

 

تفاصيل القبض على ديلر دار السلام

بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة .

 

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

وفى سياق آخر

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات الفيديو المتداول عبر "الفيسبوك" والذى تضمن تعرض سيدة للتعدى بالطعن بسلاح أبيض، وتبين أنه مسجل خطر تشاجر معه حماته وسدد لها عدة طعنات محدثًا أصابتها، تم ضبطع واعترف بجريمته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل مقطع فيديو لطعن سيدة بمنشاة القناطر

تعود الواقعة عندما تم تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تضرر (أحد الأشخاص وزوجته) من تعرض الثانية بالتعدى بسلاح أبيض من قبل زوج نجلتهما بالجيزة. 

 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاً إصابتها، وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز  تقابلت مع (زوج نجلتها "له معلومات جنائية" وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز) وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين نجلتها قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وفرا هاربان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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