ننشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بأسواق المنيا

شهدت أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية والدواجن والطيور والأسماك ، خلال جولة الوفد بأسواق ومحلات المنيا ، شبه إستقرار لأسعار البيع ، حيث جاءت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ، وتراوح سعر لحم الكندوز 300 لــ 320 جنيهًا للكيلو .

بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 270 لــ 300 جنيها، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 200 لــ 250 جنيهًا ، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 280 لــ 300 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ ، حيث سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 160 إلى 170 جنيها , وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو.

وفي سياق متصل رصد تقرير الوفد خلال جولته بأسواق بيع الدواجن البيضاء ، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو في بورصة الدواجن 60 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيها ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا .

وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض 52 جنيها للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا، أما سعر الأوراك 77 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيها، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 و160 جنيها، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 150 جنيها، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهات.

وجاءت أسعار بيع الفراخ البلدى اليوم ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيها، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيها، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهات، وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو ،سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيها، وسجل البيض البلدي 114 جنيها، وتكن في الأواق بسعر 121 جنيها.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، حيث تراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 جنيهًا و62 جنيها للكيلو ، والبلطي مقاس 2 سعر ما بين 62 و66 جنيها للكيلو ، والبلطي الأسواني ما بين 20 و60 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي ما بين 40 و200 جنيها للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيها للكيلو ، والبوري 80 لــ 100 جنيها للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيها للكيلو ، والقراميط من 20 لــ 40 جنيها للكيلو ، والثعابين من 50 لــ 250 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيها للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيها للكيلو ، والأسماك المكرونة الخليجي فقد بلغت 50 لــ 70 جنيها للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيها للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ 265 جنيها للكيلو .

والسبيط من 140 لــ 280 جنيها للكيلو ، أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 لــ 480 للكيلو ، وجمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 لــ 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 إلى 290 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 70 لــ 160 جنيها.