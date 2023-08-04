خالد جلال: تغييرات أوسوريو التكتيكية أربكت لاعبي الزمالك

يري خالد جلال ، مدرب الزمالك الأسبق ، أن كثرة التغييرات التكتيكية أربكت لاعبي الفريق الأبيض في البطولة العربية.

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وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك قام بتغيير طريقة اللعب بين مباراة الاتحاد المنستيري التونسي الأولى ومباراة الشباب السعودي بالجولة الثانية.

وأضاف:" تغييرات أوسوريو تربك اللاعبين خاصة أنه يلعب بطريقة مختلفة من مباراة لأخرى".

وتابع:" الدليل على كلامي أحمد فتوح فهو رائع في خط الوسط ولكنه لا يقدم أفضل مستوياته في هذا المركز بعكس مركزه الأصلي كظهير أيسر".

وودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بطولة كأس الملك للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد التعادل أمام النصر السعودي بنتيجة هدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.



سجل الزمالك في بداية الشوط الثاني عبر لاعبه أحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يعود النصر للمواجهة عبر كريستيانو رونالدو ويسجل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى مرحلة الأدوار الإقصائية من المنافسات.