استمرار ارتفاع أسعار الخضار و الفاكهة بالفيوم.. والكمثرى ب 30 جنيهًا

تواصل ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة فى اسواق وسويقات محافظة الفيوم اليوم الجمعه وقد ارتفعت اسعار الطماطم الارتفاع ووصلت الى 12 جنيه للكيلو و كيلو الخيار ارتفع الى 12 جنيهات .و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 10 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب 8 جنيه والاسود ب 5 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 12جنيه والبصل ب 20 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 25 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و40 جنيه حسب الاصناف بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه .

الكمثرى ب 30 جنيه

وظهرت اليوم فى الاسواق فاكهة الكمثرى والكيلو ب 30 جنيه وكذلك البرقوق بنفس السعر والجوافة ب 25 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب30 جنيه و"الاته" ب 10 جنيه للكيلو.

و سعر كيلو البطاطس 12 جنيه والبطاطا ب 6 جنيه والملوخية 10 جنيه و سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 12 و15 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 8 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والخياروالجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة وشرش التوم ب 5 جنيه .

وبلغ سعر التفاح ب 35 جنيه للكيلو والموز ب20 جنيه والاناناس ب12.50 جنيه للكيلو

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 70 جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

3