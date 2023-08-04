الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار ارتفاع أسعار الخضار و الفاكهة بالفيوم.. والكمثرى ب 30 جنيهًا

خضراوات وفاكهة
خضراوات وفاكهة

تواصل ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة فى اسواق وسويقات محافظة الفيوم اليوم الجمعه   وقد ارتفعت اسعار الطماطم الارتفاع ووصلت الى 12 جنيه للكيلو  و كيلو الخيار ارتفع الى 12 جنيهات    .و   سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ  10 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب 8  جنيه والاسود ب 5 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 12جنيه  والبصل ب 20 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 25  جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و40 جنيه حسب الاصناف بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه .

الكمثرى ب 30 جنيه

 وظهرت اليوم فى الاسواق فاكهة الكمثرى والكيلو ب 30 جنيه وكذلك البرقوق بنفس السعر والجوافة ب 25 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب30 جنيه و"الاته"  ب 10 جنيه للكيلو.

و سعر كيلو  البطاطس  12 جنيه والبطاطا ب 6 جنيه  والملوخية 10 جنيه  و  سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 12 و15 جنيه  والبامية  ب30 جنيه والجزر ب 12  جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع  8 جنيه    و الكرنب   يتراوح بين 20  و25  جنيه للواحدة  . والتوم "الشرش " ب 3  جنيه والخياروالجزر  ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة  وشرش التوم ب 5 جنيه  .

وبلغ سعر التفاح  ب 35 جنيه للكيلو    والموز ب20 جنيه والاناناس ب12.50    جنيه للكيلو

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 70   جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط  بين 110 و120  جنيه وفردتى الحمام ب 120   جنيه والاسماك البورى 150  جنيه للكيلو والفحار ب 120  والبلطى 75   جنيه للكيلو والجمبرى ب 200  جنيه  وتراوحت  اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

 

 

 

 

 

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