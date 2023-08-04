الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تنطلق اليوم الجمعة 28/ 7/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل دروسًا للواعظات، وأداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف القاهرة – منشية ناصر
2. مديرية أوقاف الغربية - السنطة
3. مديرية أوقاف المنوفية - السادات
4. مديرية أوقاف أسوان – نصر النوبة
5. مديرية أوقاف المنيا - أبوقرقاص
6. مديرية أوقاف الجيزة - الصف
7. مديرية أوقاف الوادي الجديد - بلاط
8. مديرية أوقاف البحر الأحمر – حلايب وشلاتين
9. مديرية أوقاف بورسعيد - الرضوان
10. مديرية أوقاف الشرقية – منيا القمح
خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله
كما انه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 4 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 51 ) مسجدًا منها ( 41 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. كلوتة – عزبة كلوتة –المراشدة - الوقف
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الشهايبة – الربع – تمي الأمديد
مديرية أوقاف البحيرة
3. السلام محلة كيل – مركز أبو حمص
4. عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
5. الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص
6. الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات
مديرية أوقاف الفيوم
7. أولاد فهمي – بعبش – طامية
8. الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
9. الحنبلي – المظاطلي – مركز طامية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. الجديد – الورق – سيدي سالم شرق
11. الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول
مديرية أوقاف الشرقية
12. الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
13. التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. أبو الليف – حي السويس
مديرية أوقاف قنا
2. الرحمن – زليتم – نجع حمادي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. النور – كفر دفرية –كفر الشيخ