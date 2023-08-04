الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تنطلق اليوم الجمعة 28/ 7/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل دروسًا للواعظات، وأداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف القاهرة – منشية ناصر

2. مديرية أوقاف الغربية - السنطة

3. مديرية أوقاف المنوفية - السادات

4. مديرية أوقاف أسوان – نصر النوبة

5. مديرية أوقاف المنيا - أبوقرقاص

6. مديرية أوقاف الجيزة - الصف

7. مديرية أوقاف الوادي الجديد - بلاط

8. مديرية أوقاف البحر الأحمر – حلايب وشلاتين

9. مديرية أوقاف بورسعيد - الرضوان

10. مديرية أوقاف الشرقية – منيا القمح

خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله



كما انه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 4 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 51 ) مسجدًا منها ( 41 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف قنا

1. كلوتة – عزبة كلوتة –المراشدة - الوقف

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الشهايبة – الربع – تمي الأمديد

مديرية أوقاف البحيرة

3. السلام محلة كيل – مركز أبو حمص

4. عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى

5. الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص

6. الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات

مديرية أوقاف الفيوم

7. أولاد فهمي – بعبش – طامية

8. الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق

9. الحنبلي – المظاطلي – مركز طامية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الجديد – الورق – سيدي سالم شرق

11. الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول

مديرية أوقاف الشرقية

12. الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير

مديرية أوقاف سوهاج

13. التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس

1. أبو الليف – حي السويس

مديرية أوقاف قنا

2. الرحمن – زليتم – نجع حمادي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. النور – كفر دفرية –كفر الشيخ