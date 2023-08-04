ضبط شقيقين أنهيا حياة نجل عمهما لخلافات عائلية بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي عاملًا بأجر في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس، وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة تعدى عليه نجلي عمه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات عائلية بينهم.

وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.



جرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "نبيل . ز . ه . ع" 40 سنة عامل بأجر ومقيم / دائرة المركز مصابا بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "كليب . ز . ه . ع" 34 سنة عامل بأجر ومقيم بذات الناحية إتهم نجلي عمومته كل من :- "محمد . ا . ه . ع" 50 سنة بائع خضروات وشقيقه "راضي . ا . ه . ع" 32 سنة بائع خضروات ومقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته التي أدت لوفاته بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني الآداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.