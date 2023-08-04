أمريكا.. لا نتائج ملموسة من لقاء جدة بشأن أوكرانيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تتوقع نتائج ملموسة من اللقاء الدولي المرتقب حول أوكرانيا في جدة بالسعودية، وفق روسيا اليوم.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، إن "هذه ليست مفاوضات سلام، ولن أتوقع منها نتائج محددة وملموسة. إنها فرصة أخرى لحشد دعم المجتمع الدولي".

وأوضح: "إنه استمرار لأشهر من المناقشات مع أوكرانيا والشركاء الدوليين حول خطة السلام لزيلينسكي، وحول كيفية تفعيلها وحشد التأييد الدولي لها".

وأشار إلى أن اللقاء في جدة سيجمع دول المنطقة ودول الجنوب العالمي "لمواصلة مناقشة خطة السلام"، التي قدمها الرئيس الأوكراني.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية في أغسطس الجاري اجتماعا دوليا حول أوكرانيا في جدة، حيث يرتقب أن تشارك فيه نحو 30 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وغيرها، فيما لم توجه دعوة إلى روسيا لحضور الاجتماع.