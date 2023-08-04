حملة أمنية مكثفة في أسيوط بهدف القضاء على تجار المخدرات والمجرمين

قامت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط بتنفيذ عملية أمنية كبيرة بإشراف اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط بالتعاون مع قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية تهدف العملية إلى ضبط تجار ومتعاطي المخدرات والأسلحة غير المصرح بها والقبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام.



تمت العملية في دائرة مديرية أمن أسيوط وأسفرت عن ضبط 38 سلاح ناري بما في ذلك 14 بندقية آلية و14 بندقية خرطوش و10 فرد محلي بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة بحوزة 31 متهم منهم 6 لديهم معلومات جنائية وتم أيضًا ضبط 11 قضية تجارة مخدرات تحتوي علي كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 12 متهم منهم 6 لديهم معلومات جنائية تم تنفيذ 682 حكم قضائي متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وما زالت العمليات الأمنية مستمرة