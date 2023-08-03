الكشف عن أخطر عملية لاغتيال مبارك.. ضخ ألغام في مواسير المجاري (فيديو)

قال محمد كروم، باحث في الحركات الإسلامية، إنّ الجماعة الإسلامية قتلت الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وحاولت اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 7 أو 8 مرات، منها حادث أديس أبابا، حيث جرى تنفيذ حكم الإعدام في عدد ممن حاولوا تنفيذ عمليات الاغتيال منها محاولة قتل الرئيس مبارك في مطار سيدي براني.

وتحدث "كروم"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن تنظيم 19، قائلا إن شخصا يدعى محمد حمودة كان يقوده وهو مدرس من شبرا ألقي القبض عليه، لكنه جرى الإفراج عنه بعد ذلك ثم سافر إلى أفغانستان.

وتابع: "جرى تدريبه وتجهيزه في أفغانستان وتكليفه بخطة لاغتيال الرئيس محمد حسني مبارك، وعاد من أفغانستان بأوراق مزورة وبدأ في تشكيل تنظيمه وكان معهم رسم كروكي للقصر الجمهوري وتفاصيل لغرفة نوم الرئيس، وكانت الخطة تنص على تفجير مكان إقامة الرئيس مبارك من خلال مواسير المجاري بحيث يتم وضع ألغام فيها وهي عملية استشهادية".

وواصل: "جرى تجهيز الخطة وتنفيذ بروفة، وكان من المقرر أن تكون الخطة على عدة مراحل، وتم كشف الخطة بالصدفة البحتة، فقد كان هناك تاجر سلاح يتعامل مع تاجر سلاح آخر وبينهما خصومات، حيث افترى أحدهما على الآخر بأنه يتعامل مع إرهابيين ويبيع السلاح لهم، فقامت مباحث أمن الدولة برصد تاجر السلاح على أساس المعلومة التي وصلت لها، فوجدت أن محمد حمودة يتردد عليه".

وأوضح، أن محمد حمودة كان خارج مصر "على الورق"، لكنه كان موجودا فيها على أرض الواقع، إذ دخلها عبر أوراق ثبوتية مزورة، وعندما اكتشفت مباحث أمن الدولة هذا الأمر تأكدت من أنه دخل مصر بطريقة غير شرعية من أجل تنفيذ عملية خطيرة، وتمت مراقبته والتوصل إلى الشبكة المحيطة به واكتشاف أنه يخطط لاغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجرى تقديمهم للمحاكمة.