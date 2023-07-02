حسني مبارك كانت نواياه طيبة ورافضا للتوريث (فيديو)

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كانت نواياه حسنة، ووقع تحت تأثير أشخاص معينين أثروا عليه، لافتا إلى أن مبارك في أكثر من حوار معه أكد له أنه كان يرفض التوريث، وأنه كان ضد هذا الأمر.

الرئيس مبارك كان حريصا على العمل بشكل كبير ورؤية المشاريع دوريًا

وأضاف أبو زيد، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أيمن عدلي، عبر التليفزيون المصري، كان لديه علاقات قوية مع مبارك، وكان خلال فترة تواجده كوزير للري يتواصل مع الرئيس الراحل أكثر من مرة، وكان حريصا على العمل بشكل كبير ورؤية المشاريع دوريًا.

مبارك كان بيقولي أنا عمري ما أوافق أبدا على التوريث

وتابع وزير الموارد المائية والري الأسبق: "كان بيقولي أنا عمري ما أوافق أبدا على التوريث، ودي حاجة ناس كتير مش مصدقاها في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك كان حريصا بشكل كبير طوال الوقت على التواصل معه، للحديث عن الفيضان والمياه، ومعرفة سير الأمور داخل الوزارة خلال فترة توليه منصب وزير الري.

وأكد أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان كثير الزيارات لمدينة توشكى أثناء المشاريع التي كانت تُدار هناك، وكان طوال الوقت يتواصل معه للحديث عن العديد من الأمور المختلفة، موضحا أنه حدث خلاف فني بشأن طريقة الري في الأراضي القديمة، وكان يرى أنه على حق لأنه درس طريقة الري الأنسب والأفضل للري في هذه المناطق.

وأضاف "أبو زيد"، أن رحيله عن وزارة الري جاء بسبب هذا الخلاف، إذ اجتمع بعض المسؤولين، وتم صدور القرار، وجاء هذا القرار فجأة خلال سفر الرئيس مبارك إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن الرئيس الراحل تواصل معه بشكل شخصي ليدعمه بعد صدور القرار، ووعده بالتكريم بعد رحيله عن الوزارة.

شعرت ببعض الظلم من بعض الأشخاص خلال فترة ولايتي

وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أنه شعر ببعض الظلم من بعض الأشخاص خلال فترة ولايته، وتأثر بشكل كبير برحيله عن الوزارة، خاصة أنه كان يرى أنه على حق في هذه الفترة.