" قرني" تُكرم الفائز بالمركز الأول والسادس جمهورية فى دبلوم الخط العربي

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بتُكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى دبلوم الخط العربي، بحضور مراد أحمد حسن مدير التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبدالفتاح مدير التعليم الابتدائي، والمشرف العام على دبلوم الخط العربي بالفيوم, وذلك بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

كّرمت " قرني" الطالب محمد عطية أبو سريع لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الخط العربي (التخصص في الخط والتذهيب).

كما كرّمت، الطالبة هبة أحمد خالد ، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية، فى دبلوم الخط العربي.

وقامت بتكريم عبدالناصر شلبي ، بمدرسة الخط العربي ، للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للفائزين، ومشرفي ومسئولي مدرسة الخط العربي بالفيوم.

ملتقى توظيفى

ومن جهه اخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة التعليم الفني بالمديرية (وحدة الإنتقال لسوق العمل) الملتقي التوظيفي لخريحي التعليم الفني بمحافظة الفيوم وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تم تنظيم الملتقي بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية ، وإيمان شعبان مسئول وحدة التوظيف بالتعليم الفني بالمديرية، و مسئولى "هايبر عرفة" بالفيوم و أحمد إبراهيم مسئول الموارد البشرية بهايبر عرفة بالفيوم.

تم إتاحة 330 فرصة عمل للشباب من خريجي التعليم الفني، وتقدم الطلاب بالأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتوظيف.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على ملتقي التوظيف، ومسئولي "هايبر عرفة" ، وذلك للتعاون الفعال فى حل مشكلة البطالة للشباب خريجي التعليم الفني ، وتقديم فرص عمل للشباب داخل محافظة الفيوم.

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