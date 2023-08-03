شروط وخطوات التسجيل بحساب المواطن في السعودية 1445

مدد خادم الحرمين الشريفين، العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين.

ويمتد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

فيما بلغت قيمة آخر دفعات البرنامج خلال الشهر الماضي 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

وصدرت نتائج الأهلية للدورة 69، شهر أغسطس 2023، على موقع حساب المواطن، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

شروط حساب المواطن 1445

ألا يزيد الدخل الشهري للشخص عن 20 ألف ريال سعودي.

أن تكون الأسرة ضمن الفئات الأكثر احتياجًا ويستوجب الأمر دعم مادي إضافي.

أن تكون من مواطنين المملكة العربية السعودية سعودي الجنسية.

يمكن استخدام الحاسبة التقديرية، وذلك ليتم التعرف على مبلغ الاستحقاق.

ألا يكون الشخص مقيم في أحد دور الإيواء في المملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1445

يتم الدخول إلى برنامج حساب مواطن من هنا.

إدخال الاسم ورقم الهاتف، وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفق شروط حساب المواطن.

كتابة رمز التحقق الذي يحصل عليه الشخص برسالة على هاتفه المحمول.

استكمال باقي التعليمات وإدخال البيانات الأخرى المطلوبة.

الضغط على تسجيل الطلب، ليتم دراسته بمعرفة الجهات المستحقة.