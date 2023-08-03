إصابة 7 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

تعرض 7 اشخاص للإصابة فى حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق السريع بالعياط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ورفع رجال الإدارة العامة للمرور، اثارالحادث لتسيير حركة المرور.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق السريع بالعياط ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص ، وتم نقلهم إلي مستشفى العياط لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق منفصل حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وفى سياق منفصل تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقه "فيس بوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.

وجاء فى البلاغ الذى حرره شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة مني زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دورى، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الأصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.

وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.

وفى سياق اخر

لقى سائق حتفه اثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى علي الطريق الدائرى الأوسطى ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة دوبل كابينه علي الطريق الأوسطى اعلي طريق السخنه اتجاه حلوان ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن مصرع السائق ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى البنك الأهلي ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.