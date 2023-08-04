بلبع تواصل جولتها بمصانع حوش عيسي

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة ، مصنع تراى باك جروب "Tri Pack Group" لإنتاج مواد تعبئة وتغليف من البلاستيك والفويل وقص وتجهيز المنتجات والمناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي ،والمقام على مساحة 1500 م2، بطاقة إنتاجية 400 كرتونة / يوم، ويعمل به 65 عامل، كما تفقدت د/ نهال بلبع، مصنع فيوتشر للصناعات المعدنية والمتخصص فى إنتاج بديل الاسفنج، والمقام على مساحة 7800 م2، بطاقة إنتاجية 350 طن / ساعة، ويضم المصنع عدد (2) خط إنتاج.

ثم تفقدت مصنع أى لايت "I Light" لتصنيع وإنتاج وتجميع لمبات واسبوتات الليد، والمقام على مساحة 1200 م2، بطاقة إنتاجية 700 قطعة / يوم، بتكلفة استثمارية بلغت 6 مليون جنيه سنوياً، ويعمل به 15 عامل، وتفقدت أيضاً مصنع ثرى إم لتصنيع مستحضرات التجميل، والمقام على مساحة 1460 م2، بطاقة إنتاجية 10 آلاف علبة / يوم، بتكلفة استثمارية بلغت 12 مليون جنيه، ويعمل به 11 عامل.

و تابعت الدكتورة نهال بلبع، خلال الجولة إنتظام سير العمل والجودة الإنتاجية بتلك المصانع، وتابعت خطوط الإنتاج للتأكد من الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمان وإنتاج منتج عالى الجودة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.

وأجرت نائب محافظ البحيرة حوارًا تفاعليا مع عدد من العاملين الفنيين بمصانع وشركات المنطقة الصناعية وأستمعت لمطالبهم وأفكارهم عن تطوير وتنمية المنطقة للحفاظ عليها كقلعة صناعية منتجة على أرض محافظة البحيرة وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية، وطالبتهم الإلتزام بمعايير الجودة خلال مراحل عمليات الإنتاج وكذا الحرص على إتباع معايير السلامة والصحة المهنية وتعليمات الحماية المدنية حفاظاً على أرواحهم وسلامة المرفق من أى مخاطر وكذا الإلتزام بالاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على البيئة من أى انبعاثات خطيرة، ووجهت بإجراء دورات تدريبية دورية للعاملين لرفع كفاءة قدراتهم الفنية وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المدراس الفنية بنطاق المحافظة.