شيكابالا: الزمالك اسم كبير وغياب التركيز سبب هدف رونالدو

أكد محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، أن غياب التركيز في اللحظات الأخيرة أمام النصر تسبب في هدف كريستيانو رونالدو.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام النصر السعودي بهدف لمثله في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ليودع الزمالك البطولة العربية للأندية بعد احتلاله المركز الثالث بأربع نقاط.

وأضاف شيكابالا أن كريستيانو رونالدو استغل الفرصة الوحيدة التي سنحت لفريق النصر واستطاع من خلالها تسجيل هدف التعادل.

وشدد شيكابالا على أن الزمالك اسم كبير في كرة القدم ويلعب بأسمه وتاريخه أمام فريق بقيمة تسويقية كبيرة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وحرص شيكابالا على توجيه الشكر إلى لاعبي الزمالك والجهاز الفني خاصة أن التوفيق لم يحالفنا في لقاء اليوم ، وظهورنا بصورة جيدة في النسخة الحالية سيكون دافع لنا للمنافسة على اللقب الموسم المقبل".

وكان أحمد زيزو قد سجل هدف الزمالك من ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك رونالدو التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.