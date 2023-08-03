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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ أوائل الشهادة الثانوية بالمحافظة

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 على مستوى المحافظة، ونقل تهنئة اللواء أ.ح /خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا ، ومؤكدا حرص معاليه بتكريم الأوائل تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم.


وأضاف وكيل الوزارة أن أوائل الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغوا 31 طالبا وطالبة بشعب علمي علوم، ورياضة ،وأدبي - وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم كالتالي :-


🔳 عبد الرحمن علاء الحسيني مهنا  بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين  394.5
◾️ جنة ياسر محمد محمد مرزوق سالم بمدرسة السادات الثانوية بنات 394 
🔳 نورا زكي محمد عبد الرؤوف العفيفي بمدرسة الزهور الثانوية بنات 390 
◾️ حبيبة إسماعيل أحمد إسماعيل بمدرسة أبوزنيمة الثانوية 384.5 
◾️ وسام سمير شعبان محمد سلامة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات 380.5
◾️ شهد وليد مصطفى محمد غزي بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية 379.5 
◾️ أحمد إبراهيم محمود علي سلامة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين 379 
◾️ ملك أشرف محمد قاسم محمد علي بمدرسة الزهور الثانوية بنات 377
◾️ أسامة سمير عبد المنعم عبد الغفار بمدرسة الأهرام الرسمية لغات 375 
◾️ محمد شعبان صدقي شاكر بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية 374.5
◾️ سارة يوسف عبد الحليم عبد الحليم بمدرسة الزهور الثانوية بنات 374.5
وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات 
◾️ محمد أحمد محمد حسن يوسف عنان بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية الرسمية بمجموع 394.5
◾️ محمد أحمد صباح عيد بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمجموع 390.5
◾️ سيف أسامة عبد العزيز فودة بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمجموع 390 
◾️ مريم عبد القادر محمد فؤاد رجب بمدرسة سان جوزيف الثانوية الخاصة بمجموع 389 
◾️ محمد مصطفى عبده جاد بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمجموع 384 
◾️ أحمد تامر لطفي محمود بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية 380 
◾️ أحمد محمد سلامة محمود طلب بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 377 
◾️ صلاح الدين عبد الرحمن محمد إسماعيل أحمد بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بمجموع 376.5 
◾️ أنتوني حسام موريس نجيب حبيب بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمجموع 375.5
◾️ روان علي محمد أبو المكارم زهرة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمجموع 372 
وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية 
◾️ جينا خالد مصطفى محمد سعيد بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 372 
◾️ منة الله زناته زغابة محمد بمدرسة السادات الثانوية بنات بمجموع 372 
◾️ حبيبة محمد حمدي محمد وافي بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 368.5
◾️ الشيماء ممدوح صقر محمد بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمجموع 364.5
◾️ يوسف إبراهيم عطية علي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 363.5
◾️ عبد الرحمن أحمد محمد صافي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات 361.5
◾️ كيرلس باهر شوقي جرجس بمدرسة شرم الشيخ الرسمية غات بمجموع 361.5
◾️ أحمد عادل أحمد عبد الجواد مطر بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 359.5
◾️ شروق محمد عبد الهادي السيد نجايه بمدرسة جيل اكتوبر الثانوية بمجموع 359.5
◾️ علياء وائل محمد إبراهيم مصطفى بمدرسة السادات الثانوية بنات بمجموع 359

 