وكيل تعليم جنوب سيناء يهنئ أوائل الشهادة الثانوية بالمحافظة

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 على مستوى المحافظة، ونقل تهنئة اللواء أ.ح /خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا ، ومؤكدا حرص معاليه بتكريم الأوائل تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم.



وأضاف وكيل الوزارة أن أوائل الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغوا 31 طالبا وطالبة بشعب علمي علوم، ورياضة ،وأدبي - وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم كالتالي :-



🔳 عبد الرحمن علاء الحسيني مهنا بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين 394.5

◾️ جنة ياسر محمد محمد مرزوق سالم بمدرسة السادات الثانوية بنات 394

🔳 نورا زكي محمد عبد الرؤوف العفيفي بمدرسة الزهور الثانوية بنات 390

◾️ حبيبة إسماعيل أحمد إسماعيل بمدرسة أبوزنيمة الثانوية 384.5

◾️ وسام سمير شعبان محمد سلامة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات 380.5

◾️ شهد وليد مصطفى محمد غزي بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية 379.5

◾️ أحمد إبراهيم محمود علي سلامة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين 379

◾️ ملك أشرف محمد قاسم محمد علي بمدرسة الزهور الثانوية بنات 377

◾️ أسامة سمير عبد المنعم عبد الغفار بمدرسة الأهرام الرسمية لغات 375

◾️ محمد شعبان صدقي شاكر بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية 374.5

◾️ سارة يوسف عبد الحليم عبد الحليم بمدرسة الزهور الثانوية بنات 374.5

وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات

◾️ محمد أحمد محمد حسن يوسف عنان بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية الرسمية بمجموع 394.5

◾️ محمد أحمد صباح عيد بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمجموع 390.5

◾️ سيف أسامة عبد العزيز فودة بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمجموع 390

◾️ مريم عبد القادر محمد فؤاد رجب بمدرسة سان جوزيف الثانوية الخاصة بمجموع 389

◾️ محمد مصطفى عبده جاد بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمجموع 384

◾️ أحمد تامر لطفي محمود بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية 380

◾️ أحمد محمد سلامة محمود طلب بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 377

◾️ صلاح الدين عبد الرحمن محمد إسماعيل أحمد بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بمجموع 376.5

◾️ أنتوني حسام موريس نجيب حبيب بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمجموع 375.5

◾️ روان علي محمد أبو المكارم زهرة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمجموع 372

وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية

◾️ جينا خالد مصطفى محمد سعيد بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 372

◾️ منة الله زناته زغابة محمد بمدرسة السادات الثانوية بنات بمجموع 372

◾️ حبيبة محمد حمدي محمد وافي بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 368.5

◾️ الشيماء ممدوح صقر محمد بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمجموع 364.5

◾️ يوسف إبراهيم عطية علي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 363.5

◾️ عبد الرحمن أحمد محمد صافي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات 361.5

◾️ كيرلس باهر شوقي جرجس بمدرسة شرم الشيخ الرسمية غات بمجموع 361.5

◾️ أحمد عادل أحمد عبد الجواد مطر بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بمجموع 359.5

◾️ شروق محمد عبد الهادي السيد نجايه بمدرسة جيل اكتوبر الثانوية بمجموع 359.5

◾️ علياء وائل محمد إبراهيم مصطفى بمدرسة السادات الثانوية بنات بمجموع 359