اقرأ غدًا بالوفد.. جدل واسع في "الحوار الوطني" حول مشكلات الطلاق

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جدل واسع في "الحوار الوطني" حول مشكلات الطلاق".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

جدل واسع في "الحوار الوطني" حول مشكلات الطلاق.

استكمال مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

قمة مصرية يونانية في العلمين.

"السيسي" و"كيرياكوس" يناقشان دفع مجالات التعاون بين البلدين.

إشادة برتغالية بدور مصر في التصدي للإرهاب.

سقوط الإخوان أنقذ الشرق الأوسط وأوروبا من أخطار فادحة.

غدًا انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

بدء تظلمات الثانوية وغلق باب اختبارات القدرات.

الكهرباء: تخفيف الأحمال يتسم بالمعايير الفنية.

إغلاق مواقع لتسليم القمح المحلي واستيراد 360 ألف طن لسد العجز

كما يتضمن العدد مقالًا لرئيس التحرير د. وجدي زين الدين بعنوان: "لسان حال المواطن"