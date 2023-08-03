تركيب 32 جهاز قياس التصرفات و13 جهاز نقل البيانات بمحطات مياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أنه فى إطار توجهات الدولة نحو الإستمرار في جهود الحوكمة وترشيد الإستهلاك والحد من فاقد المياه، إنتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى من تركيب 32 جهاز لقياس التصرفات، و13 جهاز لنقل البيانات، بعدد 50 محطة مياه مرشحة ونقالى ومطورة وارتوازى .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الهدف من تركيب تلك الأجهزة هو حساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.

وقالت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط انه تم توفير 21 جهاز قياس تصرفات المياه وعدد 13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه وعدد 12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وقال المهندس محمود البحيرى مدير ادارة التحكم فى الفاقد انه تم الإنتهاء من إنشاء برنامج اسكادا لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم اونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى وانه من المستهدف ان تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار الثلاث سنوات القادمة وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والحد من فاقد المياه.