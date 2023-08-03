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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هديل حسن: تعرضت لكل أشكال التحرش "لفظي وغيره"

الفنانة هديل حسن
الفنانة هديل حسن

كشفت الفنانة هديل حسن عن حقيقة تعرضها للتحرش، قائلة: "اتعرضت لكل أشكال التحرش لفظي وغير لفظي في الشارع، وعملت فيديو تحدثت خلاله عن التحرش لأن دى حاجة حصلت لي والمفروض منتكسفش منها ونواجه الناس دي ونضع حل للظاهرة".

أول واقعة تحرش

 وتحدثت عن أول واقعة تحرش تعرضت لها، قائلة: "تعرضت للتحرش في المدرسة الابتدائي، ولما كنت بركب تاكسي، وقررت أخد موقف في مرة من المرات، لما حسيت بكمية غضب رهيبة وجريت ورا الراجل، ومن ساعتها قررت مش هسكت ورحت عملت محضر في القسم".

واستكملت: "أنا بخاف من عمليات التجميل لأن الغلطة بفورة يا بخت اللي بيعملوا الحاجات دي وبيطلعوا حلوين، في ناس ملكات جمال شفناهم في حاجة غلط بتحصل،  الحاجات اللي ممكن نرجع فيها تانى ممكن اعملها زي أقص شعري هيطول لكن التغير الدايم بخاف منه جدا".

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى تقدمه سارة نخلة على شاشة قناة هي.

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