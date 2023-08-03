هديل حسن: لا أمانع تجسيد دور شخصية من "مجتمع الميم"

أعربت الفنانة هديل حسن، عن استيائها من استخدام مصطلح السينما النظيفة قائلة: "اللقب ده مهين لأن بالتبعية أي حاجة تانية مش نضيفة يعني إيه أصلًا؟ أحنا بنهين مين بالمصطلح ؟".

الفنانة هديل حسن:

وأضافت الفنانة هديل حسن، خلال استضافتها في برنامج فيس أوف، المذاع على شاشة قناة هى: "معنى كده إننا شايفين فاتن حمامة وسعاد حسنى ونادية لطفي كل هؤلاء النجوم رمز الجمال وهم ليسوا سينما نظيفة".

وتابعت: "أنا هعمل أي دور سينما لو مكتوب كويس ومعنديش أي مشكلة أقدم دور شخصية تنتمى إلى مجتمع الميم أو راقصة لأن الموضوع لو حلو ده هيبقي جانب من شخصيتها وبعدين ده تمثيل لو ممثلتش كل الحاجات يبقي إيه لازمة التمثيل".

كما دافعت عن فيلم أصحاب ولا أعز لمنى زكي والذي تعرض للكثير من الانتقادات لمناقشته قضية “مجتمع الميم" قائلة: "أحنا عندنا أفلام ومسلسلات مصرية كتير ودور هنا شيحة في مسلسل موجة حارة كان حلو أوي لأنها شخصية وصولية مش شاذة".