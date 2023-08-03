عاجل
ماني يهدي قميص النصر لـ إبراهيما نداي.. صور اقرأ غدًا بالوفد.. جدل واسع في "الحوار الوطني" حول مشكلات الطلاق رجل يقتحم أشهر متجر لـ أبل برافعة مواد بناء.. شاهد توقف بث “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر أوسوريو: نجحنا في تحجيم النصر ويكشف سر تبديل الحزيري
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بدء توافد الجمهور على حفل مدحت صالح بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

بدء توافد الجمهور، على حفل الفنان مدحت صالح، بمسرح العلمين، ضمن فاعليات مهرجان العلمين 2023، والذي ينطلق الليلة، بمشاركة الفنانة ريهام عبدالحكيم.

مهرجان العلمين 2023

وقالت موفدة إكسترا نيوز، من على ممشى العلمين، إن مدينة العلمين الجديدة فيها "حاجة حلوة تزداد يومًا بعد يوم"، مؤكدة أنه يوجد توافد كبير من الزائرين على الممشى السياحي.

txt

كايروكي: هنعمل حفلة للتاريخ فى مهرجان العلمين

txt

إصابة 3 أجانب في انقلاب سيارة بطريق العلمين - وادي النطرون

وأضافت موفدة إكسترا نيوز، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "العالم علمين" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين تناسب الحياة بالأشكال كلها، مشيرة إلى أنه بعد مرور 22 يومًا على انطلاق مهرجان العلمين وكل يوم بفعاليات أكثر.

وتابعت أن الحفلات بدأت يوم 21 يوليو بحفل تامر حسني واليوم الجمهور على موعد مع حفل طربي تراثي بامتياز لتلبية طلبات كل الجمهور بحفل الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، لافتة إلى أن دخول الجماهير للحفل سيبدأ خلال ساعة، مشيرةً إلى أن منظمي الحفل يستعدون ويجهزون له، كما أن الوُجود الأمني كبير لمساعدة الجمهور وهو يوم مختلف لمهرجان العلمين.

مواد متعلقة

كايروكي: هنعمل حفلة للتاريخ فى مهرجان العلمين

وائل الفشني في مهرجان العلمين .. القنوات الناقلة للحفل

مهرجان العلمين 2023| الطرب والصيف مع مدحت صالح وريهام عبدالحكيم الليلة

مهرجان العلمين 2023| ليلة ثنائية لـ محمد منير وحميد الشاعري غدًا