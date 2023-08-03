بدء توافد الجمهور على حفل مدحت صالح بمهرجان العلمين

بدء توافد الجمهور، على حفل الفنان مدحت صالح، بمسرح العلمين، ضمن فاعليات مهرجان العلمين 2023، والذي ينطلق الليلة، بمشاركة الفنانة ريهام عبدالحكيم.

مهرجان العلمين 2023

وقالت موفدة إكسترا نيوز، من على ممشى العلمين، إن مدينة العلمين الجديدة فيها "حاجة حلوة تزداد يومًا بعد يوم"، مؤكدة أنه يوجد توافد كبير من الزائرين على الممشى السياحي.

وأضافت موفدة إكسترا نيوز، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "العالم علمين" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين تناسب الحياة بالأشكال كلها، مشيرة إلى أنه بعد مرور 22 يومًا على انطلاق مهرجان العلمين وكل يوم بفعاليات أكثر.

وتابعت أن الحفلات بدأت يوم 21 يوليو بحفل تامر حسني واليوم الجمهور على موعد مع حفل طربي تراثي بامتياز لتلبية طلبات كل الجمهور بحفل الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، لافتة إلى أن دخول الجماهير للحفل سيبدأ خلال ساعة، مشيرةً إلى أن منظمي الحفل يستعدون ويجهزون له، كما أن الوُجود الأمني كبير لمساعدة الجمهور وهو يوم مختلف لمهرجان العلمين.