إصابة 3 أجانب في انقلاب سيارة بطريق العلمين - وادي النطرون

أصيب 3 أجانب من أسرة واحدة وسائق إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 55 بطريق "وادى النطرون - العلمين"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوجود حادث مروري بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون اتجاه العلمين ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص إنقلاب سيارة ملاكى وأسفر الحادث عن إصابة سيدة وطفلين يحملان الجنسية الروسية ومرافقهم المصرى وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد خطاب، 30 سنة مقيم الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات، ديماتيلر جراجانوف 14 سنة، فلاديمير جراجانوف 8 سنوات، إلينا جراجانوف، 39 سنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.





توصيات الإدارة العامة للمرور:



1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.