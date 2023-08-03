أمريكا تتهم روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز"

اتهمت "الولايات المتحدة"، نظيرتها روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز"، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، وذلك خلال حديثه في مجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزير الخارجية عن امتعاضه من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، لكنه لم يذكر أن الغرب لا يفي بالتزاماته تجاه موسكو، كما كرر بلينكن الفرضية القائلة بأن العقوبات الغربية لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال بلينكن: "نحن ممتنون لتركيا والآخرين لعملهم لاستعادة صفقة الحبوب. يجب على كل عضو في هذا المجلس وكل عضو في الأمم المتحدة أن يقول لموسكو: كفى، توقفوا عن استخدام البحر الأسود كابتزاز".

صفقة الحبوب

يُذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بنيتها وقف العمل بها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بموجب الصفقة على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وأشار بوتين عدة مرات إلى أن الغرب استغل الصفقة لاستيراد القسم الأكبر من الحبوب لسد احتياجاته، في حين أن هدف الصفقة الرئيسي هو إمداد الدول الفقيرة والمحتاجة بالحبوب، وهذا الشرط لم يتحقق أبدًا.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا وإفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة المتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعملات الوطنية.

وصرح الرئيس الروسي تعليقًا على نتائج القمة الروسية - الإفريقية: أن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.