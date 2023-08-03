هبة مجدي وابنتها في المستشفى وتحذر من مطعم شهير

تعرضت الفنانة هبة مجدي وابنتها دهب لوعكه صحية مفاجئة، مما أثار قلق جمهورها، بعد نشر صورة لابنتها على سرير المستشفى وهى على السرير الآخر.

هبة مجدي وابنتها في المستشفى

هبة مجدي وابنتها تتعرضن لوعكة صحية:

وظهرت هبة مجدي وفي يدها المحاليل، وكذلك ابنتها على السرير الآخر، وحذرت من تناول الوجبات السريعة من إحدى المطاعم الشهيرة والعالمية، وعلقت على الصورة: “يا جماعة محدش ياكل منه.. خصوصًا فرع التجمع.. أنا ودهب أكلنا امبارح منه وأحنا لسه خارجين من المستشفى.. الحمد لله على كل شيء”.

محمد محسن وابنته دهب

آخر أعمال هبة مجدي:

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "المداح أسطورة العشق"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

والمسلسل من بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبدالعزيز مخيون، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

بداية مشوار هبة مجدي الفني:

بدأت هبة مجدي في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتى 2003.

وكان أول أعمالها التلفزيونية في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضًا في الكثير من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضًا مسلسل عائلة مجنونة جدًا لفتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي.