هبة مجدي تسير على خطى الأميرات بالفوشيا الناعم

تنجذب النجمة هبة مجدي للازياء الراقية التي تتسم بالانوثة والجاذبية لتبدو مثل الأميرات اينما ظهرت وهذا ما جعلها مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الرفيع.



وتألقت هبة مجدي بإطلالة جذابة لتطل مثل الزهرة في البستان، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة واسعه، ينتمي لقصة الv، محدد الخصر، صمم من قماش الساتان الناعم بلون الفوشيا الفاقع، مزج الفستان بين الاحتشام والأنوثة في آن واحد.



وأكملت هبة مجدي أناقة إطلالتها بالتزين ببعض الإكسسوارات المزين بالاحجار الكريمة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع نعومة إطلالتها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها الكحل والماسكرا السوداء ولون النود الفاتح في الشفاه.



هبة مجدي

حياتها



درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات. في عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها «دهب".

مشوارها الفني



بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.