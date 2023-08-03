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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات بـ 7 ملايين جنيه

المتهمان
المتهمان

تمكنت ضباط مباحث مديرية أمن الإسماعيلية من  ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة؛ لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 7 مليون جنيه.

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وكشفت تحريات المباحث قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما(عدد 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4كيلو جرام - مبلغ مالى).

 

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

هذا قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,120,000 مليون جنيه).

 

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
 

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