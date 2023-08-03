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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

21 مليون نازح سنويا بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

علق الدكتور عادل الشحات، أستاذ الطاقة المتجددة، على إعلان مفوضية شؤون اللاجئين في تقرير جديد نزوح ما يفوق عن 21 مليون نازح سنوياً، خلال 15 سنة الماضية، بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

وأكد الشحات أن نزوح 21 مليون شخص سنويا بسبب التغيرات المناخية والطبيعية والحروب، رقم كبير ويحتاج إلى من يقف امامه لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لتقليله، مع البدء في التعامل مع الوضع قبل حدوث الكوارث.

الكوارث الطبيعية 

وشدد على ضرورة وجود متخصصين لوضع حلول للأزمات والكوارث الطبيعية لعمل تقدير حول البشر المعرضين للكوارث مستقبلا والتوصل إلى السبل التي يمكننا مساعدتهم بها.

وواصل أنه على المجتمع الدولي دعم الدول المتضررة من تغيرات المناخ، ففي الحروب والأزمات الطبيعية يجب إدارتها بطريقة صحيحة عن طريق الخبراء في مختلف التخصصات التي يمكنها مساعدة الناس مثل التعليم، حيث يجب الاهتمام بتعليم وصحة الأطفال اللاجئين، وألا يقتصر الأمر على التعهدات فقط.

جاء ذلك خلال لقاءه مع برنامج مطروح للنقاش، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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