تعليق ناري من رئيس الحكومة اللبنانية حول أحداث عين الحلوة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، "نجيب ميقاتي"، على أن الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة مُنذ قرابة الأسبوع، يُشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، حسبما أفاد موقع "ليبانون ديبايت"، مساء اليوم الخميس.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن ميقاتي تابع الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

كما أجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور، وتلقى ميقاتي اتصالًا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال:

وجدد ميقاتي مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية خصوصًا أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم، والذي دفعوا في السابق أثمانًا غالية بسببه.

وشدد ميقاتي على أنه "من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".

وأكد أن "الجيش، كما سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية، سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".

وفي وقت سابق، وجهت حركة "حماس" في الخارج والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان دعوات لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بلبنان وسحب المسلحين من الشوارع.

ودعا عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة إلى وقف إطلاق النار فورًا وسحب المسلحين من الشوارع وترك المعالجات إلى القيادات اللبنانية والفلسطينية.

وقال علي بركة: "إن الأحداث الدامية والمؤسفة التي يشهدها المخيم تشكل خطورة كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية، وهى ليست بعيدة عن استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين".