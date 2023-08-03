الزمالك والنصر السعودي.. أفضلية بيضاء وتعادل سلبي بالشوط الأول

حسم تعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريق الزمالك ونظيره النصر السعودي، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الملك بالدينة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة العربية.

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك و النصر السعودي

مرت المباراة بمرحلة جس النبض من كلا الفريقين فى الدقائق الأولى منذ انطلاق صافرة المغربي رضوان جيد، وبعد مرور خنس دقائق من البداية استطاع لاعبو الزمالك من الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر لتشهد الدقيقة الـ 7 هدف أول للأبيض عن طريق سيف الجزيري ولكن تم إلغائه بداعى التسلل من حكم الساحة.

ومع مرور أربع دقائق تمكن عبد الرحمن غريب لاعب النصر السعودي من احراز هدف للعالمي ولكن المغربي رضوان جيد حكم المباراة لم يحتسبه بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتظل النتيجة بدون أهداف.

وشهدت مجريات الشوط الأول استحواذ للأبيض على معظم مجريات اللعب وتهديد مرمى النصر السعودي ولكن دون ترجمة الى أهداف لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى.

تشكيل الزمالك..

تشكيل النصر السعودي..