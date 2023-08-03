أكدت سلمى عبدالعظيم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية وجود التحالف الوطني خلال الفترة الراهنة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، والتي أثرت بصورة كبيرة على مصر مرورا بالزيادة غير المسبوقة في معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي زادت من تعقيد الموقف.

نواجه ظروف معيشية قاسية تحتاج للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية

وأضافت عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: أنه انطلاقا من الظروف العالمية التي أثرت على مصر، واجهنا عددا كبيرا من التحديات التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدة: المواطن يواجه ظروف معيشية قاسية تحتاج للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن التحالف الوطني له دور قوي وفعال منذ انطلاقه في مارس 2022.

حملات التحالف الوطني دعمت مطالب المرأة وتحقيق المساواة

وتابعت: التحالف الوطني عمل على ضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة، إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال الحملات التي تدعم المرأة مثل «نسمعك.. ندعمك» المنوط بها دعم السيدات التي تعاني من أزمات نفسية، وتم ذلك خلال عدد كبير من المبادرات المتنوعة فضلا عن الحملات التوعية وأخرى للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء الجراحات».