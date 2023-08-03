الزمالك والنصر السعودي.. هدف ملغي للعالمي بعد مرور 20 دقيقة
الغى رضوان جيد حكم مباراة الزمالك و النصر السعودي، هدف عبد الرحمن غريب لاعب الأخير، في الدقيقة 11، بداعي التسلل.
وشهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف أيضًا بداعى التسلل.
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.
خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو".
تشكيل النصر السعودي
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.
خط الوسط الهجومي: عبد العزيز العليوة، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.