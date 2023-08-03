الزمالك والنصر السعودي.. هدف ملغي للعالمي بعد مرور 20 دقيقة

الغى رضوان جيد حكم مباراة الزمالك و النصر السعودي، هدف عبد الرحمن غريب لاعب الأخير، في الدقيقة 11، بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف أيضًا بداعى التسلل.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو".

تشكيل النصر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الوسط الهجومي: عبد العزيز العليوة، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.