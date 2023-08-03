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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك والنصر السعودي.. هدف ملغي للعالمي بعد مرور 20 دقيقة

الزمالك والنصر السعودي
الزمالك والنصر السعودي

الغى رضوان جيد حكم مباراة الزمالك و النصر السعودي، هدف عبد الرحمن غريب لاعب الأخير، في الدقيقة 11،  بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف أيضًا بداعى التسلل.

تشكيل الزمالك 

 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

 

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

 

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو".

 

تشكيل النصر السعودي 

 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

 

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.

 

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

 

خط الوسط الهجومي: عبد العزيز العليوة، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.