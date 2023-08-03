رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الدراسات العليا بقطاع الدَّرَّاسة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بقطاع كليات الجامعة بالدَّرَّاسة، وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى الطلاب بنفسه؛ للوقوف على مستوى حفظ القرآن الكريم ومدى اتقانهم له، وتفقد معظم اللجان التي يقوم عليها أساتذة أكفاء، وتضم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر.

من ناحية أخرى قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا بمختلف القطاعات بفرع البنات، والتي تعقد بمقر مركز الحاسب الآلي بفرع البنات؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي، والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمركز ،والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

متابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا الشفهية

يأتي ذلك، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة الأقاليم؛ للوقوف على متابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا الشفهية بمختلف قطاعاتها: «أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون».

انطلاق فاعليات المؤتمر التاسع لقسم طب المخ والأعصاب

تنطلق فاعليات المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظمه قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة اليوم الخميس الموافق 3 من أغسطس الجاري2023م؛ صرح بذلك الدكتور حسان جاد، رئيس قسم طب المخ والأعصاب بكلية طب بنين القاهرة رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي التاسع للقسم يقام برعاية كريمة من فصيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

من جانب آخر، أوضح الدكتور وائل عثمان، أستاذ طب المخ والأعصاب سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب المخ والأعصاب يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وقسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بدمياط، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد بدعم كبير من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.