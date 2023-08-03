محمد إمام وعمرو دياب يقضيان عطلتهما في الساحل الشمالي (صورة)

يستمتع الفنان محمد إمام بإجازته في الساحل الشمالي بصحبة الهضبة عمرو دياب، وذلك بعد انتهاء تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب" الذي استمر تصويره عدة شهور.

أعمال محمد إمام في صيف 2023

يبدأ محمد إمام بعد فيلم أبو نسب في تصوير فيلمة الجديد "الأستاذ" مع المخرج شريف عرفة بعد الانتهاء من التحضيرات، والاجازة القصيرة التي منحها إمام لنفسه.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة جديدة له من الساحل الشمالي تجمعة بالهضبة عمرو دياب، معلقا عليها بقلب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.