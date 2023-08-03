النصر السعودي يتجه الى ملعب المباراة لمواجهة الزمالك في البطولة العربية(صور)

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من فندق الإقامة متجهة إلى ستاد مدينة الملك فهد بالمدينة الرياضية، استعدادا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها في السادسة مساء اليوم، بالجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

تحرك النصر السعودي الى ملعب الملك..

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بعد فوزه في الماراة الأولى امام الاتحاد المنستيري التونسي ثم خسارته امام الشباب السعودي.

في المقابل يضمن التعادل للنصر التاهل لربع النهائي بعد تعادله امام الشباب م فوزه على الاتحاد المنستيري في الجولة الماضية.