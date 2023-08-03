شارك الدكتور حسام عبد الفتاح ناصف، استشاري الكلى بمستشفى الصباح في الكويت بوزارة الصحة، بمؤتمر المصريين في الخارج النسخة الرابعة، والذي تقيمه وزارة الهجرة مرة كل عام.



وبدوره قال الدكتور حسام، إن مؤتمر المصريين بالخارج يبحث مشاكل عديدة تهم المغتربين، وتناول المؤتمر جلسات ومحاور عديدة ناقشت ما يطلبه أبناء مصر في الخارج من وطنهم والمسؤولين بمصر.

وأكد " عبد الفتاح" في تصريحات خاصة للوفد، على أن الجلسة الإقتصادية للمؤتمر بوجود وزيرة الهجرة سها جندي، ووزير المالية جاءت لطمئنة المصريين بالخارج على المناخ الاستثماري في مصر وبالتالي جذب مستثمرين اكثر الفترة القادمة.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج



وأضاف: "من ناحيتنا كمصريين يهمنا وصع المصريين بالخارج من كل تلك المبادرات والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارة الهجرة مؤخرا، مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي كانت مطلب من الجميع"، لافتا ان المؤتمر تحدث عن كل ما يخص أبناء مصر بالخارج وإليكم عددا من المطالب التي أوضحها خلال مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج:-

انبسط من مبادرة السبارات المصريبن بالخارج وبندور ع حاجات كتير تتعملنا من بلدنا

- التعليم: "قضية مهمة للمصريين في الخارج ابنائنا بيتعملوا برة وبيجدوا مشكلة في التنسيق للجامعات في مصر فهناك ظلم كبير في المجاميع عالية اوي برة، ولابد ان يكون في فرصة لابناء في الخارج بأقرانهم".

- وجود مدارس مصرية في الكويت وفي الخارج عموما.



" جميع الجاليات في دولة الكويت لهم مدارس خاصة بهم، واولادنا بيدخلوا المدارس دي باكستانية وإنجليزية وهندية، لعدم وجود مدارس مصرية هناك، ليه ميتواجدش لينا مدارس للمصريين في كل دولة".



- نطالب بتقليل مده اصدار الجوازات في القنصليات بالخارج خصوصا دوله الكويت والتنسيق مع وزاره الداخليه لحضور لجان اصدار الرقم القومي في الكويت لتسهيل اجراءات تجديد واصدار بطاقات الرقم القومي الجديدة.

وفي نهاية حديثه، قدم الشكر لوزيرة الهجرة سها جندي، وكافة الوزراء والمسؤولين الذين تواجدوا بجلسات مؤتمر المصريين بالخارج.



دكتور مصري بالكويت يكشف مطالب الجالية أثناء مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج (خاص)

دكتور مصري بالكويت يكشف مطالب الجالية أثناء مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج (خاص)



