الجالية المصرية ببولندا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

احتفلت الجالية المصرية ببولندا أول أمس بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة برعاية السفير حاتم تاج الدين – سفير جمهورية مصر العربية في وارسو – والسيدة حرمه.



وشارك بالحفل كافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالسفارة المصرية وعلى رأسهم المستشارة الدكتورة نوران حلمي ومعالي قنصل مصر في بولندا محمد فرير، وسيادة المستشار التجاري بالسفارة المصرية عصام النجار.



كما شارك بالحفل عدد كبير من المسؤولين بدولة بولندا، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية والعربية في وارسو بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية ورجال الأعمال المصريين في بولندا.

البيت المصري في بولندا



كما حضر الاحتفال السادة أعضاء مجلس إدارة البيت المصري في بولندا برئاسة خالد هجرس و النائبة سهام شيمنسكا، والأستاذ محمد ضاحي رئيس اللجنة السياحية وأيضا ورؤساء اللجنة الرقابية السيد بشمسواڤ شولتسكي والسيد طارق سعد.



كما شرف الحضور مبعوث الأزهر الشريف بوارسو الشيخ محمود سميح وراعي كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبوسيفين بوارسو الاب داود أديب.



وقد كان الاحتفال معبرا عن الحالة الوطنية وفرحة ابناء الجالية باللقاء الذي جمع أبناء الجالية في بولندا تحت مظلة العلم المصري في وجود سيادة السفير.

الجالية المصرية ببولندا تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو برعاية سفير مصر بوارسو

الجالية المصرية ببولندا تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو برعاية سفير مصر بوارسو

الجالية المصرية ببولندا تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو برعاية سفير مصر بوارسو

الجالية المصرية ببولندا تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو برعاية سفير مصر بوارسو