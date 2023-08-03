نائب محافظ أسوان تتابع ميدانياً الأعمال الجارية بمشروعات الرصف بالطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة ميدانية لمتابعة مشروعات الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة ، وطريق إدفو / القنادلة / الغنيمية ورافقها خلال الجولة المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، وصابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ، وتحقيق أعلى معدلات من الإنجازات لنهو المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى كل قطاعات العمل العام.

وأعطت نائبة المحافظ تعليماته بدراسة إمكانية توسعة الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة ليصبح حارتين ، وتشغيله فى اتجاهيين حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين المترددين عليه.

فيما أوضح المهندس عيد كرومر أن الأعمال الجارية بمشروع رصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة بطول 38 كم ، وجار العمل فى 19 كم من المتاح حالياً بعد نهو المرافق المختلفة بها حيث تم تكسير الأسفلت، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم، وجار تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت ، وتم تشوين 3000 م3.

وجار تقلب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون ، بالإضافة إلى طبقة رابطة 1 كم ، وطبقة تشريب 2 كم ، وطبقة الأساس 2 كم ، ومن المقرر أن يتم ربط الطريق مع إمتداد محور دراو ليرتبط بالطريق الصحراوى / الغربى، فضلاً عن ربطه بطريق مشروع وادى النقرة ووادى خريت ليساهم هذا الطريق الحيوى فى تسهيل حركة المواطنين ، وأيضاً حركة النقل للمحاصيل الزراعية ، والمحاجر.

وقال إنه بالنسبة لمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة / الغنيمية بطول 3 كم وصلت نسبة التنفيذ به إلى 65 % ، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم ، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 2700 متر ، وتم رش mc لطبقة الربط بطول 2200 مترا .