بعد تمديد فترة الدعم الإضافي بحساب المواطن.. طريقة التسجيل

حساب المواطن.. بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستمرار تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين، حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، بجانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، احتل البرنامج محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

حساب المواطن.. شروط التسجيل:

نستعرض في السطور التالية شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، او حاملًا لبطاقة تنقل.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا. أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

مستوفى لتعريف رب الأسرة (شخص مستقلا بسكن خاص سواء كان ذكرًا أو أنثى، أو شخص يعول تابعين سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى).

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن: