حكيم يطرح أغنية "سيبه" بعد ساعات

يستعد المطرب حكيم، لطرح أحدث أغانيه بعنوان "سيبه"، مساء اليوم، الخميس، التي انتهى من تسجيلها منذ فترة.

أغنية سيبه، كلمات محيى حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع أغاني موسم صيف 2023.

آخر أعمال المطرب حكيم

ويشار إلى أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "أنا مين" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، لتكون ثانى أغانى حكيم في عام 2022.

وتقول كلمات الأغنية :-

أنا مين

انا فى الدنيا دى ضيف

وحيد مع انى بين ناسى

وبفرح فى الحياة تخاطيف

شايل الدنيا فوق راسى

عرفتوا انا مين

انا اللى تملى قلبى حزين

وبضحك بس على نفسى

على امل انى اعيش لى يومين

عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى

انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى

انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى

عرفتوا انا مين

وعيت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى

وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى

حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا اللى محسوب على العايشين لكن منسى".