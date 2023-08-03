بداية من الأحد.. ضوابط العمل من المنزل بترشيد استهلاك الكهرباء بالمؤسسات الحكومية

في إطار العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، قرر رئيس مجلس الوزارء تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس لعمل الموظفين من المنزل، وذلك ضمن حزمة قرارات اصدرها الدكتور مصطفى مدبولي لتخفيف أحمال الكهرباء.

ويبدأ عمل الموظفين من المنزل بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 6 اغسطس حتى نهاية الشهر الجاري.

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وفي هذا التقرير تنشر "الوفد"، ضوابط عمل الموظفين الحكوميين من المنزل طوال شهر اغسطس.

ضوابط العمل من المنزل بترشيد استهلاك الكهرباء بالمؤسسات الحكومية

بدأ العمل من المنزل لكافة العاملين بالجهاز الحكومي، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 6 اغسطس.

العمل من المنزل للموظفين غير المرتبطين بالتعامل المباشر مع المواطنين.

استثناء بعض الموظفين من هذا القرار حسب حاجة العمل، ويتم ذلك بالتحديد مع نهاية كل اسبوع.

ضرورة تواجد ممثل أو أكثر من إدارة الدعم الفني للتحول الرقمي (IT) وكذلك من إدارة الشئون الإدارية لتقديم الدعم اللازم أثناء تواجد الموظفين طبقا لحاجة العمل.

يجوز استدعاء أي موظف للعمل من مقر مؤسسته إذا استدعت حاجة العمل لذلك.

مراجعة العمل بهذا النظام بشكل دوري حتى نهاية شهر أغسطس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أعلن حزمة من القرارات لترشيد استهلاك الكهرباء ومن بينها، استيراد شحنات إضافية من المازوت في الأيام المقبلة، وحجم المستورد حتى نهاية شهر أغسطس، يقدر بـ 250 لـ300 مليون دولار إضافية بشحنات إضافية لتحقيق توازن في الشبكة، وهذه الأرقام غير مقدرة في الموازنة، والتعاون مع البنك المركزي وترشيد الاستهلاك في بعض القطاعات الأخرى لتوفير هذا الحجم.