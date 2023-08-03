زيلينسكي: انضمام 12 دولة أخرى لإعلان الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن 12 دولة انضمت إلى الإعلان الذي أطلقته مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لكييف، والذي يهدف إلى تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية كبيرة، فيما تعول كييف على بدء العمل على توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن الضمانات الأمنية الأسبوع الجاري.

وقال زيلينسكي في اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوكرانية، كما نشر مقطع الفيديو على قناته عبر "تليغرام": "الضمانات الأمنية في طريقها إلى الناتو، وستصبح حزمة الضمانات الأمنية لبلدنا في النصف الثاني من هذا العام واضحة تماما، وحتى الآن، انضمت 12 دولة شريكة إلى إعلان مجموعة السبع المشترك".

كما أوضح الرئيس الأوكراني أن هذه الدول هي بلجيكا والدنمارك وأيرلندا وأيسلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج والبرتغال ورومانيا وفنلندا والتشيك والسويد.

وأضاف زيلينسكي أن كييف تعول على بدء العمل على توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن الضمانات الأمنية الأسبوع الجاري، موضحا أن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تعمل في هذا الاتجاه.

وفي 12 يوليو المنصرم، أعلنت دول مجموعة السبع، في ختام قمة حلف "الناتو"، عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا.

فيما وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذا القرار بـ"الخاطئ والخطير للغاية"، لافتا إلى أن ذلك يعني تعدي مجموعة السبع على أمن روسيا.

عقد قمة سلام

وفي سياق آخر، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن أمله في عقد قمة سلام هذا الخريف، وأن تكون المحادثات في السعودية هذا الأسبوع خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال زيلينسكي لدبلوماسيين أوكرانيين في رسالة: "إن ما يقرب من 40 دولة ستشارك في الاجتماع بالسعودية، مضيفا: "نحن بحاجة إلى قرارات من أجل أوكرانيا، نحن بحاجة إلى انتصارات لأوكرانيا، في ساحة المعركة وفي العلاقات الدولية وفي دبلوماسيتنا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ملير في إفادة صحفية الإثنين إن مسؤولين حكوميين أميركيين سيحضرون "قمة سلام" بشأن أوكرانيا، في السعودية، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.



كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، أن السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.



وكان مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.



ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية، مضيفًا أن "روسيا ليست مدعوة".

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